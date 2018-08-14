Динамо — Славія. Онлайн-трансляція матчу

Дивіться онлайн-трансляцію матчу-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів Динамо — Славія на Фактах ICTV у вівторок, 14 серпня, о 19:30.

Динамо Київ та чеська Славія зійдуться на стадіоні НСК Олімпійський у Києві в рамках матчу-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів у вівторок, 14 серпня.

У першому матчі, який відбувся в Чехії, кияни вели в рахунку завдяки голу Беньяміна Вербіча, однак не зуміли втримати перемогу у доданий час, пропустивши м’яч з 11-метрової позначки від Гушбауера.

Цікаві факти

— В лютому 2016-го року Динамо поступилося Славії в контрольному матчі з рахунком 1:2.

— В заявках обох команд – по 7 легіонерів. У Славії це два словаки, камерунець, нігерієць, івуарієць, хорват та румун. У Динамо – три бразильці, поляк, угорець, хорват та словенець

— За інформацією порталу transfermarkt Динамо оцінюється у $67 млн, тоді як Славія “коштує” $39 млн

Прогноз букмекерів

На думку букмекерів фаворитом зустрічі є підопічні Олександра Хацкевича. На перемогу Динамо дають коефіцієнт 1.90. Успіх чехів оцінюють в 4.80. Нічийний результат зустрічі – 3.10.

Прогноз Фактів ICTV

Динамо — Славія – 2:1