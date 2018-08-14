Динамо всуху обіграло Славію на своєму полі

У матчі-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів Динамо вдома приймало чеську Славію.

Динамо — Славія – 2:0

Голи: Вербіч 11, Бесєдін 74.

Динамо: Бойко, Сидорчук, Вербич, Шепелев (Буяльський 88), Циганков (Морозюк 90+2), Гармаш, Піваріч, Бурда (Шабанов 75), Бесєдін, Кадар, Кедзера.

Славія: Даніел Колар, Цоуфал, Сікора, Змргал (Балута 68), Гушбауер (Фрідріх 85), Тецл (Шкода 75), Нгадеу-Нгаджуі, Стох, Боржіл, Делі, Соучек.

Динамо почало матч дуже активно. Перший удар у Гармаша вийшов на 3-й хвилині зустрічі, але Денис пробив вище поперечини. Підопічні Хацкевича продовжили насідати на ворота Коларжа і це вилилося в забитий гол. На 11-й хвилині після подачі від Циганкова зі штрафного, Вербич в один дотик переправив м’яч у сітку воріт Славії.

Після пропущеного голу Славія активізувалася і пішла в пресинг. На ударні позиції кілька разів виходили Гушбауер і Сікора, але захист Динамо був на висоті. На 25-й хвилині динамівці вивели на вільний простір Бесєдіна, але той забарився і не зміг пробити. Відповідь від Славії вийшов куди небезпечніше. Захист киян втратив в своїй штрафній Стоха, який потужно пробив в руки Бойко.

На 38-й хвилині зустрічі Тецл зумів забити у ворота Бойка, але з положення поза грою. Чехи дуже бурхливо відреагували на рішення арбітра і той нагородив жовтою Гушбауера і запасного воротаря Коваржа, а помічника Трпішовскі відправив на трибуну.

На другий тайм обидві команди вийшли заведеними. Суперники по черзі обмінювалися контратаками, але майже половина тайму пройшла без гострих моментів.

На 74-й хвилині кияни збільшили рахунок в матчі. Циганков в центрі поля обігрався з Шепелєвим, протягнув м’яч до штрафної і віддав на Бесєдіна, який пробив над воротарем.

Після другого забитого Динамо не притиснулось до своїх воріт, а на куражі продовжило насідати на ворота Коларжа, чехи зосередилися тільки на контратаках. У підсумку гра так і завершилися перемогою Динамо з рахунком 2:0. В наступному раунді Динамо зустрінеться з переможцем пари Аякс – Стандарт.

Нагадаємо, Факти ICTV провели онлайн-трансляцію матчу-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів Динамо — Славія.

Фото: SK Slavia Praha.