Фернандо Алонсо йде з Формули 1

Дворазовий чемпіон Формули 1 Фернандо Алонсо оголосить про завершення кар’єри після закінчення сезону.
Після закінчення сезону іспанський гонщик Фернандо Алонсо покине McLaren і зосередиться на чомусь новому. Однак чим саме він займеться, поки не повідомляється.
– Після 17 чудових років у цьому дивовижному спорті прийшов час щось змінити і рухатися далі, – каже Алонсо – Я прийняв рішення кілька місяців тому і не збираюся його змінювати. У цьому сезоні буде ще декілька гран-прі, яким я хотів би віддатися з більшою пристрастю, ніж будь-коли, – сказав Алонсо, пише Motor.ru.
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Формульна кар’єра Фернандо Алонсо почалася у 2001 році в складі команди Мінарді.
Нагадаємо, раніше про завершення своє кар’єри оголосив боксер Девід Хей.
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