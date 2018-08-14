ФІФА “скасувала” корупцію

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) виключила термін “корупція” з нової версії Кодексу етики.

Слово “корупція” було прибрано з кодексу етики ФІФА, повідомляє ABC з посиланням на Associated Press.

Питання про скасування цієї ухвали обговорювалося на секретних зустрічах керівників ФІФА.

Натомість у новому кодексі з’явилося слово “дифамація”.

— Особам, пов’язаним з Кодексом етики ФІФА, заборонено робити будь-які публічні заяви, засновані на наклепі – щодо ФІФА та/або будь-яких інших людей, також пов’язаних з цим кодексом в контексті заходів ФІФА, – йдеться в оновленій редакції документу.

Хабарництво як і раніше заборонено, однак тепер термін переслідування злочинців скоротився до 10 років, хоча раніше він не був обмежений.

Нагадаємо, у 2015 році в ФІФА розгорівся найбільший корупційний скандал. В ході розслідування звинувачення були пред’явлені ряду високопоставлених чиновників, у тому числі попередньому президенту федерації Йозефу Блаттеру, який керував організацією з 1998 року. Він був відсторонений від будь-якої футбольної діяльності. У своїй автобіографії функціонер написав, що, зокрема, Катар нечесним шляхом отримав право на проведення чемпіонату світу 2022.

Його місце зайняв Джанні Інфантіно, який називав ФІФА жертвою корупції і звинувачував функціонерів у використанні своїх високих постів для особистої наживи.

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