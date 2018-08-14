Футболісти Вереса напали на таксиста і побили – їх вигнали з клубу

Рівненський Верес звільнив трьох футболістів після нічного нападу на таксиста.

Інцидент стався ще в ніч на суботу, 11 серпня. Як повідомили у поліції, до них звернувся стурбований таксист та повідомив, що пасажири, яких він перевозив, відмовилися розраховуватись за надані послуги, побили його та втекли.

Згодом стало відомо, що підозрювані – гравці рівненського Вереса Антон Котляр, Віктор Барабаш, Дмитро Заїкин.

Народний клуб Верес Рівне на своєму сайті оприлюднив офіційну заяву з приводу інциденту.

Як повідомляє офіційний сайт НК Верес, керівництво клубу заявило наступне:

– футболісти команди Верес Рівне: Антон Котляр, Віктор Барабаш, Дмитро Заїкин – звільнені з команди за порушення спортивного режиму, порушення умов контракту та приховування від керівництва клубу даного інциденту;

– керівництво клубу надасть повне сприяння правоохоронним органам в процесі розслідування інциденту з ймовірним нападом згаданих екс-гравців Вереса на таксиста. В разі доведення провини, винуватці мають бути покарані згідно чинного законодавства України.

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21-річні Барабаш і Заїкін починали поточний сезон як гравці основи, тоді як 25-річний Котляр прийшов в клуб дещо пізніше. У минулому він виступав за Верес і Сталь на рівні УПЛ.

Після чотирьох турів Другої ліги рівненський клуб посідає останнє місце, маючи в активі лише одне очко.

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