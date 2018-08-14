PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт / Футболісти Вереса напали на таксиста і побили - їх вигнали з клубу/

Футболісти Вереса напали на таксиста і побили – їх вигнали з клубу

Рівненський Верес звільнив трьох футболістів після нічного нападу на таксиста.

Інцидент стався ще в ніч на суботу, 11 серпня. Як повідомили у поліції, до них звернувся стурбований таксист та повідомив, що пасажири, яких він перевозив, відмовилися розраховуватись за надані послуги, побили його та втекли.

Згодом стало відомо, що підозрювані – гравці рівненського Вереса Антон Котляр, Віктор Барабаш, Дмитро Заїкин.

Народний клуб Верес Рівне на своєму сайті оприлюднив офіційну заяву з приводу інциденту.

Як повідомляє офіційний сайт НК Верес, керівництво клубу заявило наступне:

– футболісти команди Верес Рівне: Антон Котляр, Віктор Барабаш, Дмитро Заїкин – звільнені з команди за порушення спортивного режиму, порушення умов контракту та приховування від керівництва клубу даного інциденту;

– керівництво клубу надасть повне сприяння правоохоронним органам в процесі розслідування інциденту з ймовірним нападом згаданих екс-гравців Вереса на таксиста. В разі доведення провини, винуватці мають бути покарані згідно чинного законодавства України.

Читайте: Напав на повію: олімпійського чемпіона відправили до психіатричної лікарні

21-річні Барабаш і Заїкін починали поточний сезон як гравці основи, тоді як 25-річний Котляр прийшов в клуб дещо пізніше. У минулому він виступав за Верес і Сталь на рівні УПЛ.

Після чотирьох турів Другої ліги рівненський клуб посідає останнє місце, маючи в активі лише одне очко.

Нагадаємо, під час матчу Ліги Європи арбітру розбили голову.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Метро
У Києві тимчасово закриють три станції метро
Роналдо госпіталізували в Іспанії – причина
В небі над Україною: Таємниця загибелі футбольної команди Пахтакор
Українського тренера звільнили через Facebook
Бійка
В Одесі дівчата-підлітки жорстоко побили ровесницю та зняли відео (18+)
Привіт з майбутнього. Голкіпер через мікрофон спілкувався з коментаторами під час матчу
В аеропорту Парижа побилися репери, заарештувано 11 осіб
Трансферне вікно 2018: все про переходи в АПЛ
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка