Ліверпуль доніс у поліцію на Салаха

Поліція Мерсисайду повідомила про інцидент з футболістом Ліверпуля, який користувався телефоном за кермом.

Ролик передав правоохоронним органам сам клуб.

“Mo Salah is a nice guy”-biggest myth in football. Fans are the reason he’s got a career he can at least pay them a bit of a respect. pic.twitter.com/8ALw4OAm27

За попередньою інформацією, цей футболіст – Мохаммед Салах. У Ліверпулі підтвердили, що даний інцидент мав місце з одним із гравців червоних, а також подальшу передачу відео поліції. Від подальших коментарів клуб відмовився, повідомляє BBC.

— Нам повідомили про відео, де, можливо, футболіст користується мобільним телефоном під час керування авто. Його передали до відповідного департаменту. Дякуємо за інформацію, – повідомив Twitter поліції Мерсисайду.

We have been made aware of a video believed to show a footballer using a mobile phone whilst driving. This has been passed to the relevant department. Thanks for letting us know

— MerPolCC (@MerPolCC) 13 августа 2018 г.