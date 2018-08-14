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Ліверпуль доніс у поліцію на Салаха

Ліверпуль відправив в поліцію відеозапис, на якому форвард команди Мохаммед Салах користується смартфоном, керуючи авто.

Поліція Мерсисайду повідомила про інцидент з футболістом Ліверпуля, який користувався телефоном за кермом.

Ролик передав правоохоронним органам сам клуб.

За попередньою інформацією, цей футболіст – Мохаммед Салах. У Ліверпулі підтвердили, що даний інцидент мав місце з одним із гравців червоних, а також подальшу передачу відео поліції. Від подальших коментарів клуб відмовився, повідомляє BBC.

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— Нам повідомили про відео, де, можливо, футболіст користується мобільним телефоном під час керування авто. Його передали до відповідного департаменту. Дякуємо за інформацію, – повідомив Twitter поліції Мерсисайду.

До речі, Салах вже встиг відкрити рахунок голам у новому сезоні.

Фото: Liverpool F.C.

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