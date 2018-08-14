На кону шалені гроші! Скільки отримає Динамо за вихід у груповий етап ЛЧ

Ліга чемпіонів з сезону 2018/19 істотно збільшила призові для клубів.

Київське Динамо отримає більше €30 млн в разі потрапляння до групового етапу Ліги чемпіонів 2018/19.

Оскільки формат турніру змінився, то УЄФА виділяє суттєву суму призових для клубів.

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Виплати тепер будуть ділитися на дві частини: гроші за потрапляння в груповий етап і гроші за історичні досягнення в ЛЧ.

Головні цифри:

€2,04 млрд розподілять між учасниками кваліфікації та групового етапу Ліги чемпіонів

€15,25 млн фіксованих виплат отримає кожен з 32-х учасників групового етапу ЛЧ

€585 млн розподілять відповідно до історичних досягнень клубів за 10 років – згідно коефіцієнту УЄФА

€292 млн виділені на маркетинговий пул. Гроші розділять пропорційно цінності ТВ-ринку, який представляє кожен клуб

Кияни отримають понад €15 млн за потрапляння в групу і приблизно таку ж суму за попередні успіхи в Лізі чемпіонів.

Сума в €30 млн називається без урахування грошей, які виплачуються командам по ходу турніру за перемоги та нічиї.

До речі, Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію матчу-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів Динамо — Славія.

Фото: Vasilis Ververidis | Dreamstime.com