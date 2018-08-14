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Реал – Атлетіко: де дивитися матч за Суперкубок УЄФА

Початок матчу за Суперкубок УЄФА між Реал Мадридом та Атлетіко Мадридом стартує о 22:00.

Реал та Атлетіко у середу, 15 серпня, зіграють у матчі за Суперкубок УЄФА, який відбудеться у Таллінні.

УЄФА на своєму офіційному сайті опублікував список трансляторів матчу за Суперкубок УЄФА, в якому не включив Україну. Відсутні у списку і Білорусь з Росією.

У програмі телеканалу Футбол 1 запланований матч на 22:00, однак не вказується, який саме. Пізніше стало відомо, що Футбол 1 таки буде транслювати зустріч. Коментувати матч буде Андрій Столярчук.

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Зазначимо, що початок зустрічі Реал – Атлетіко о 22:00.

Матч також можна буде подивитися на ресурсах LIVETVlivesportsmotrisport та  SportLive.

Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції на Фактах ICTV.

Фото: Twitter/RealEspartaβ

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