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Жилмар залишив пост головного тренера ФК Львів

ФК Львів припинив співпрацю із бразильським тренером Жилмаром Тадеу да Сілва.

У вівторок, 14 серпня, ФК Львів припинив співпрацю із бразильським тренером Жилмаром Тадеу да Сілва.

Про це повідомляє офіційний сайт ФК Львів.

Керівництво отримало заяву тренера про відставку, контракт розірвано за згодою сторін.

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Нагадаємо, учора ФК Львів отримав офіційний лист від Федерації футболу України, в якому зазначається про неможливість зайняття Жилмаром посади наставника команди.

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Жилмар залишив пост головного тренера ФК Львів / 2 фотографии

Раніше ми писали, що рівненський Верес звільнив трьох футболістів після нічного нападу на таксиста.

Фото: ФК Львів.

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