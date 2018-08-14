ФК Львів припинив співпрацю із бразильським тренером Жилмаром Тадеу да Сілва.

У вівторок, 14 серпня, ФК Львів припинив співпрацю із бразильським тренером Жилмаром Тадеу да Сілва.

Про це повідомляє офіційний сайт ФК Львів.

Керівництво отримало заяву тренера про відставку, контракт розірвано за згодою сторін.

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Нагадаємо, учора ФК Львів отримав офіційний лист від Федерації футболу України, в якому зазначається про неможливість зайняття Жилмаром посади наставника команди.



Жилмар залишив пост головного тренера ФК Львів / 2 фотографии

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Фото: ФК Львів.