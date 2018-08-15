Хачеріді вказав на синьо-жовті щитки фанатам Спартака у Москві

Захисник ПАОКа Євген Хачеріді показав щитки в кольорах прапора України після матчу-відповіді з Спартаком в третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

У матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів грецький ПАОК з Євгеном Хачеріді та Євгеном Шаховим у складі вибив з розіграшу московський Спартак, відстоявши на виїзді необхідну нічию 0:0.

Після гри, коли гравці грецької команди пішли до трибун зі своїми вболівальниками, щоб подякувати їм за підтримку, зі сторони російських фанатів почали лунати вигуки в їхній бік. Захисник грецького клубу українець Євген Хачеріді у відповідь на це показав фанатам на свої щитки з прапором України.

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Пізніше українець виклав відповідне фото на своїй сторінці у Instagram.

PAOK Допис, поширений Yevhen Khacheridi (@khacheridi34) 14 Сер 2018 р. о 2:09 PDT

Партнер по команді Хачеріді Лео заявив, що у Євгена завжди були щитки кольору українського прапора.

— Скільки знаю Хачеріді, у нього завжди були щитки з кольорами українського прапора. Це нормально. На моїх щитках теж є бразильська символіка, – цитує Лео championat.com.

Нагадаємо, ПАОК у раунді плей-оф зустрінеться з португальською Бенфікою.

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Фото: PAOK F.C.