Реал – Атлетіко: де дивитися матч за Суперкубок УЄФА

Початок матчу за Суперкубок УЄФА між Реал Мадридом та Атлетіко Мадридом стартує о 22:00.

Реал та Атлетіко у середу, 15 серпня, зіграють у матчі за Суперкубок УЄФА, який відбудеться у Таллінні.

УЄФА на своєму офіційному сайті опублікував список трансляторів матчу за Суперкубок УЄФА, в якому не включив Україну. Відсутні у списку і Білорусь з Росією.

У програмі телеканалу Футбол 1 запланований матч на 22:00, однак не вказується, який саме. Пізніше стало відомо, що Футбол 1 таки буде транслювати зустріч. Коментувати матч буде Андрій Столярчук.

Читайте: Лунін потрапив до заявки Реалу на Суперкубок УЄФА

Зазначимо, що початок зустрічі Реал – Атлетіко о 22:00.

Матч також можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.

Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції на Фактах ICTV.

Фото: Twitter/RealEspartaβ