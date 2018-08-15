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Реал — Атлетіко: дивіться онлайн-трансляцію матчу за Суперкубок УЄФА

Дивіться онлайн-трансляцію матчу за Суперкубок УЄФА Реал Мадрид – Атлетіко Мадрид на Фактах ICTV у середу, 15 серпня, о 22:00.

Реал та Атлетіко зійдуться на стадіоні А. Ле Кок Арена у Талліні в рамках матчу за Суперкубок УЄФА у середу, 15 серпня.

Перший континентальний трофей в сезоні розіграють тріумфатор Ліги чемпіонів Реал, який переміг у Києві англійський Ліверпуль та переможець Ліги Європи Атлетіко, який виявився сильнішим за французький Олімпік Марсель.

Реал влітку пережив сенсаційні зміни. По перше, команду покинув головний тренер Зінедін Зідан після 3-х поспіль перемог у Лізі чемпіонів. По-друге, вершкові продали свою головну зірку – португальця Криштіану Роналду в італійський Ювентус. В Атлетико ж на тренерському містку продовжує “диригувати” Дієго Сімеоне. Також матрацники переконали залишитися Антуана Грізманна та Яна Облака.

Читайте: Реал – Атлетіко: де дивитися матч за Суперкубок УЄФА

Обидва суперники до Естонії прибули найсильнішими складами. Лопетегі взяв на матч 29 футболістів, тоді як його візаві обмежився 22-а футболістами. Через травми у вершкових не зіграє лише Альваро Одріосола, а ось в Атлетико кадрових втрат немає.

Прогноз букмекерів

На думку букмекерів фаворитом зустрічі є підопічні Хулена Лопетегі. На перемогу Реала приймають з коефіцієнтом 2.52. Успіх Атлетіко оцінюють у 3.05. Нічийний результат зустрічі — 3.30.

Прогноз Фактів ICTV

Реал — Атлетіко – 1:0.

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