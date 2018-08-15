Реал — Атлетіко: прогноз букмекерів на Суперкубок УЄФА

Реал Мадрид зустрінеться з Атлетіко Мадрид у матчі за Суперкубок УЄФА, який 15 серпня прийме А. Ле Кок Арена у Талліні.
Матч Реал – Атлетіко відбудеться 15 серпня 2018 на стадіоні А. Ле Кок Арена у Талліні.
На думку букмекерів фаворитом зустрічі є підопічні Хулена Лопетегі. На перемогу Реала дають коефіцієнт 2.52. Успіх Атлетіко оцінюють у 3.05. Нічийний результат зустрічі — 3.30.
Стартовий свисток про початок матчу пролунає о 22.00.
Читайте:
Український вікенд: перший трофей Луніна та дебют Ярмоленка в АПЛ
Реал - Атлетіко: де дивитися матч за Суперкубок УЄФА
Лунін потрапив до заявки Реалу на Суперкубок УЄФА
Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції на Фактах ICTV.
Фото: Getty Images.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+