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Реал — Атлетіко: прогноз букмекерів на Суперкубок УЄФА

Реал Мадрид зустрінеться з Атлетіко Мадрид у матчі за Суперкубок УЄФА, який 15 серпня прийме А. Ле Кок Арена у Талліні.

Матч Реал – Атлетіко відбудеться 15 серпня 2018 на стадіоні А. Ле Кок Арена у Талліні.

На думку букмекерів фаворитом зустрічі є підопічні Хулена Лопетегі. На перемогу Реала дають коефіцієнт 2.52. Успіх Атлетіко оцінюють у 3.05. Нічийний результат зустрічі — 3.30.

Стартовий свисток про початок матчу пролунає о 22.00.

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Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції на Фактах ICTV.

Фото: Getty Images.

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