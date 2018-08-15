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В англійському барі замість футболу увімкнули секс по телефону

Брістоль Роверс почав розслідування з приводу інциденту в барі на стадіоні під час матчу Кубка футбольної Ліги проти Кроулі.

Після першого тайму на телевізорах бару на Меморіал Стедіум раптово почав мовлення британський канал Babestation.

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Там дівчина в нижній білизні запрошувала до приватного розмови по листуванню або телефону. Трансляцію вимкнули, але через деякий час телеканал для дорослих знову з’явився на екрані замість гри, повідомляє BBC.

Інший клуб міста Брістоль Сіті твітнув: “Вибачте, але ми не можемо вам обіцяти жодних Babestation. На наших телевізорах підключений батьківський контроль”.  Щоправда зараз запис уже недоступний.

Клуб з Брістоля грає в Лізі 1 – третьому за значимістю англійському дивізіоні.

Нагадаємо, фанат Іпсвіча не випускав бабусю з клітки, поки клуб не оголосив про трансфер захисника.

ФотоNejron Dreamstime.com

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