В англійському барі замість футболу увімкнули секс по телефону

Після першого тайму на телевізорах бару на Меморіал Стедіум раптово почав мовлення британський канал Babestation.

Там дівчина в нижній білизні запрошувала до приватного розмови по листуванню або телефону. Трансляцію вимкнули, але через деякий час телеканал для дорослих знову з’явився на екрані замість гри, повідомляє BBC.

Babestation has been put on the halftime bar at Bristol Rovers pic.twitter.com/a2b5z2ohvb

— BetScanner (@btscnnr) 14 августа 2018 г.