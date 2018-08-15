Забув взуття: тенісист вийшов на корт у шкарпетках

Австралієць Нік Кірйос відзначився черговою незвичайної витівкою під час матчу першого кола Мастерсу у Цинциннаті.

Виходячи на поєдинок проти американця Дениса Кудла, 23-річний австралійський тенісист Нік Кірйос забув кросівки.

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Нік з’явився на стадіоні в баскетбольному взутті, після чого кілька хвилин ходив по корту в шкарпетках.

— Забув кросівки в роздягальні. Нічого дивного, – прокоментував епізод сам Кірйос у себе в Instagram.

Kyrgios forgets his shoes in the locker room (expletives) pic.twitter.com/c3cs48nmlD — Michael Gallo (@Galloots) 14 августа 2018 г.

Поєдинок австралієць виграв, а в кінцівці матчу ще раз здивував глядачів. На матчбол суперника Нік не зумів подати першу подачу, зате другу виконав зі швидкістю 214 км/год. Наступним суперником Кірйоса стане хорватський тенісист Борна Чорич.

Раніше Нік Кірьос в матчі першого кола Вімблдону проти Дениса Істоміна потужною подачею потрапив м’ячем у дівчинку, що подає м’ячі.

Фото: Zhukovsky | Dreamstime.com