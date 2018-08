Забув взуття: тенісист вийшов на корт у шкарпетках

Виходячи на поєдинок проти американця Дениса Кудла, 23-річний австралійський тенісист Нік Кірйос забув кросівки.

Нік з’явився на стадіоні в баскетбольному взутті, після чого кілька хвилин ходив по корту в шкарпетках.

Kyrgios forgets his shoes in the locker room (expletives) pic.twitter.com/c3cs48nmlD

— Michael Gallo (@Galloots) 14 августа 2018 г.