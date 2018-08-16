Атлетіко обіграв Реал і став володарем Суперкубку УЄФА

Реал та Атлетіко зійшлися в матчі за Суперкубок УЄФА 2018 в естонському Талліні.

Реал — Атлетіко – 2:4

Голи: Бензема 27, Рамос 63 (пен.) — Коста 1, 79, Сауль 99, Коке 104.

Реал: Навас, Марсело, Варан, Рамос, Карвахаль, Іско (Васкес, 83), Каземіро (Себальос, 76), Кроос (Майораль, 102), Асенсіо (Модрич, 57), Бензема, Бейл.

Атлетіко: Облак, Хуанфран, Савіч, Годін, Лукас, Лемар, Родрі (Вітоло, 71), Сауль (Томас, 98), Коке, Коста (Хіменес, 109), Грізманн (Корреа, 57).

Атлетіко обіграв Реал в матчі Суперкубка УЄФА. Зустріч відбулася в Талліні на стадіоні А. Ле Кок Арена і завершилася на користь команди Дієго Сімеоне з рахунком 4:2.

Рахунок був відкритий вже на 49-й секунді – нападник матрацників Дієго Коста проштовхнув м’яч у чужу штрафну, а потім з гострого кута прострілив у сітку воріт Кейлор Наваса. Реал відновив паритет в середині першого тайму стараннями Каріма Бензема, який головою замкнув навіс Гарета Бейла.

На 63-й хвилині підопічні Хулена Лопетегі вийшли вперед завдяки пенальті, яке виконав Серхіо Рамос. Через 16 хвилин Атлетіко зрівняв рахунок зусиллями Дієго Кости, який поклав дубль у ворота вершкових.

У додатковий час матрацники ще двічі засмутили Наваса – спочатку Сауль скористався передачею Томаса Парті і відправив снаряд під поперечину, а потім Коке після пасу Вітоли красиви ударом вразив кут воріт Реала.

У підсумку Атлетіко втретє у своїй історії став переможцем Суперкубка УЄФА. Раніше матрацники вигравали цей турнір в 2010 і 2012 роках.

Нагадаємо, Факти ICTV провели онлайн-трансляцію матчу за Суперкубок УЄФА Реал Мадрид – Атлетіко Мадрид.

Фото: Getty Images.