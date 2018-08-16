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Бордо — Маріуполь: букмекери назвали фаворита

Бордо на стадіоні Матмют-Атлантик прийме Маріуполь у матчі-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

Маріуполь у четвер, 16 серпня, проведе матч-відповідь 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи, у якому приазовці зіграють на виїзді у Франції проти Бордо.

На думку букмекерів абсолютним фаворитом зустрічі є підопічні Густаво Поєта. На перемогу Бордо дають коефіцієнт 1.25. Успіх приазовців оцінюють в 14.00. Нічийний результат зустрічі – 5.50.

Читайте: Де дивитися Бордо — Маріуполь

Початок матчу о 21:45.

Нагадаємо, Маріуполь у першому матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи поступився вдома французькому Бордо.

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