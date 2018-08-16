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Брага — Зоря: букмекери назвали фаворита

Брага на стадіоні Брага Мунісіпал прийме луганську Зорю у матчі-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

Зоря у четвер, 16 серпня, проведе матч-відповідь 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи, у якому луганчани зіграють на виїзді в Португалії проти Браги.

На думку букмекерів абсолютним фаворитом зустрічі є підопічні Абела Феррейри. На перемогу Браги дають коефіцієнт 1.33. Успіх луганчан оцінюють в 8.90. Нічийний результат зустрічі – 5.40.

Читайте: Де дивитися Брага — Зоря

Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі. Початок о 22:30.

Нагадаємо, луганська Зоря в матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи зіграла внічию з португальською Брагою.

ФотоSC BragaФК Зоря.

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