Брага — Зоря. Онлайн-трансляція матчу

Дивіться онлайн-трансляцію матчу-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи Брага – Зоря на Фактах ICTV у четвер, 16 серпня, о 22:30.

Португальська Брага і луганська Зоря зійдуться на стадіоні Брага Мунісіпал в Португалії в рамках матчу-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи у четвер, 16 серпня.

Тиждень тому у першому матчі Зоря показала, що здатна грати на рівних з Брагою. Однак у Португалії на підопічних Вернидуба очікує іспит більш складніший.

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Перед Брагою луганчани постануть у повній бойовій готовності, тоді як у Абела Феррейри точно не зіграє Діаш Фернандеш через травму щиколотки, а також під питання участь Клаудеміра, Росіча та Феррейри.

Цікаві факти

В останніх шести єврокубкових матчах на виїзді Зоря забила лише один м’яч, якого вистачило для перемоги над Атлетиком. Всі інші ігри закінчилися поразками

В розіграші Ліги Європи 2017/18 Брага зіграла на нуль лише один домашній матч в єврокубках. Це була переможна гра 1/16 з Марселем (1:0)

Брага у новому сезоні провела тільки один матч чемпіонату Португалії і забила в ньому стільки ж, скільки Зоря за чотири тури в УПЛ – 4 м’ячі

Прогноз букмекерів

На думку букмекерів абсолютним фаворитом зустрічі є підопічні Абела Феррейри. На перемогу Браги дають коефіцієнт 1.33. Успіх луганчан оцінюють в 8.90. Нічийний результат зустрічі – 5.40.

Прогноз Фактів ICTV

Брага — Зоря – 2:1