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Де дивитися Бордо — Маріуполь

Пряму трансляцію матчу-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи між Бордо та Маріуполем покаже телеканал Футбол 2.

У матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи Маріуполь на виїзді зіграє з французьким Бордо. Матч пройде 16 серпня на стадіоні Матмют-Атлантик у Бордо.

Початок матчу о 21:45.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 2.

Читайте: Де дивитися Брага — Зоря

Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETVlivesportsmotrisport та SportLive.

Нагадаємо, Маріуполь у першому матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи поступився вдома французькому Бордо.

Фото: ФК Маріуполь.

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