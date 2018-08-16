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Карма Рамоса і коронація Грізманна — найкращі меми Суперкубку УЄФА

Підбірка найкращих демотиваторів за підсумками матчу за Суперкубок УЄФА-2018.

15 серпня в естонському Талліні Атлетіко виграв Суперкубок УЄФА, перемігши у матчі Реал з рахунком 4:2.

Однак не перемога матрацників була найбільш обговорюваною у фанатських групах у соцмережах, а капітан Реала Серхіо Рамос. В одному з епізодів іспанцю добряче дісталося від свого візаві Дієго Кости. Коста пройшовся по голові Рамоса, ніби по м’ячу.

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Фанати одразу вгледіли у цьому епізоді карму Серхіо. Адже саме він став винуватцем травми Мохаммеда Салаха у фіналі ЛЧ та завдав струсу мозку голкіперу Ліверпуля Лорісу Каріусу.

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Карма Рамоса і коронація Грізманна — найкращі меми Суперкубку УЄФА / 8 фотографий

Дісталося Рамосу і від форварда Атлетіко Антуана Грізманна. Француз добряче познущався над капітаном Реала у своєму сторіз в Instagram. Форвард збірної Франції опублікував картинку, де він зображений королем, якого коронує іспанець.

За допомогою гумору фанати також шукали в чому ж причина поразки вершкових – відхід Зідана та Роналду, чи Куртуа на трибунах та Лунін у запасі. Або можливо десь недопрацював Флорентіно Перес.

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Карма Рамоса і коронація Грізманна — найкращі меми Суперкубку УЄФА / 9 фотографий

Раніше ми підготували підбірку найкращих демотиваторів про перехід Криштіану Роналду до туринського Ювентуса.

Фото: Брутальний футбол, Футбольные МемыFootball Trolls And Memes.

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