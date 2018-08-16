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Маріуполь поступився Бордо і вилетів з Ліги Європи

Маріуполь поступився Бордо у матчі-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

Бордо — Маріуполь – 2:1

Голи: Пундже 54, Санкаре 56, – Фомін 62.

Бордо: Костиль, Кунде, Левчук, Пабло, Пундж, Отава Сантос, Санхаре, Лерагер (Тчуамені 62), Юссуф З., Камано (Вада 63), де Превіль.

Маріуполь: Гальчук, Дава (Яворский 46), Кірюханцев (Полегенько 46), Білий, Мішньов, Чурко, Тищенко (Вакула 62), Демір, Пихальонок, Борячук, Фомін.

Маріуполь поступився на виїзді в матчі-відповіді французькому Бордо з рахунком 2:1 і завершив свій єврокубковий похід в цьому сезоні.

Читайте: Зоря внічию зіграла з Брагою і вийшла в раунд плей-оф Ліги Європи

Сума двох матчів 5:2 на користь французів.

Фото: FC Girondins de Bordeaux

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