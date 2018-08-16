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Павелко: Якби ворота Реала захищав Лунін, матч міг би закінчитися інакше

Президент ФФУ Андрій Павелко прокоментував поразку мадридського Реала від Атлетіко у матчі за Суперкубок УЄФА.

В матчі за Суперкубок УЄФА-2018 в естонському Талліні зустрічалися дві команди з Мадриду – Реал та Атлетіко. Гра завершилася на користь матрацників з рахунком 4:2.

Український голкіпер вершкових Андрій Лунін, на відміну від іншого новачка Тібо Куртуа, опинився у заявці Реала на лаві запасних.

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З приводу поразки підопічних Хулена Лопетегі висловився президент ФФУ Андрій Павелко.

— На відміну від українського фіналу Ліги чемпіонів УЄФА естонський розіграш Суперкубка УЄФА закінчився для мадридського Реала поразкою. А якби ворота вершкових захищав воротар юнацької збірної України Андрій Лунін, матч міг закінчитися по-іншому, – написав Павелко у Facebook.

До речі, УЄФА оголосив місце проведення матчу за Суперкубок УЄФА-2020.

ФотоReal Madrid F.C.

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