Рейтинг ФІФА: позиція України та оновлена топ-5

ФІФА опублікувала оновлений рейтинг національних команд.
Збірна України в оновленому рейтингу ФІФА залишилась на 35 позиції. У синьо-жовтих 733 залікових очки.
Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.
Читайте: Шевченко і П’ятов проголосували за найкращого гравця та тренера року
Найбільше змін на верхівці рейтингу. Новоспечений чемпіон світу Франція очолила список. Фіналісти ЧС-2018 хорвати піднялися на 16 позицій і тепер посідають 4 сходинку. Друге місце за Бельгією, третє у Бразилії. Замикає топ-5 Уругвай.
Найбільший регрес у попереднього лідера рейтингу збірної Німеччини – команда Йоахіма Льова опустилася на 15 місце та у збірної Єгипту, яка втратила 20 позицій і зараз на 65 сходинці.
Суперники збірної України у Лізі націй Чехія та Словаччина посідають 44 та 26 місця відповідно.
Нагадаємо, збірна України відмовилася зупинитися в готелі Москва в Чехії напередодні матчу Ліги націй проти місцевої збірної.
Фото: ФФУ.