УЄФА оголосив місце проведення матчу за Суперкубок УЄФА-2020

УЄФА оголосив стадіон, на якому відбудеться поєдинок за Суперкубок УЄФА у 2020 році.
Союз європейських футбольних асоціацій УЄФА після закінчення матчу за Суперкубок УЄФА-2018 оголосив, що гра 2020-го року відбудеться в португальському Порту на стадіоні Драгау.
Про це повідомляється на офіційному сайті УЄФА.
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Матч за наступний Суперкубок УЄФА відбудеться 14 серпня 2019 року в Стамбулі на стадіоні Бешикташа Водафон-Арені.
Туреччина вперше прийматиме поєдинок за Суперкубок УЄФА, хоча раніше в Стамбулі відбувалися фінали Ліги чемпіонів-2005 і Кубка УЄФА-2009.
Раніше Факти ICTV писали, що ФІФА виключила термін “корупція” з нової версії Кодексу етики.
Фото: Barry32 | Dreamstime.com
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