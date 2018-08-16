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УЄФА оголосив місце проведення матчу за Суперкубок УЄФА-2020

УЄФА оголосив стадіон, на якому відбудеться поєдинок за Суперкубок УЄФА у 2020 році.

Союз європейських футбольних асоціацій УЄФА після закінчення матчу за Суперкубок УЄФА-2018 оголосив, що гра 2020-го року відбудеться в португальському Порту на стадіоні Драгау.

Про це повідомляється на офіційному сайті УЄФА.

Читайте: Атлетіко обіграв Реал і став володарем Суперкубку УЄФА

Матч за наступний Суперкубок УЄФА відбудеться 14 серпня 2019 року в Стамбулі на стадіоні Бешикташа Водафон-Арені.

Туреччина вперше прийматиме поєдинок за Суперкубок УЄФА, хоча раніше в Стамбулі відбувалися фінали Ліги чемпіонів-2005 і Кубка УЄФА-2009.

Раніше Факти ICTV писали, що ФІФА виключила термін “корупція” з нової версії Кодексу етики.

ФотоBarry32 Dreamstime.com

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