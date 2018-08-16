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В УЄФА винесли вердикт по Хачеріді

УЄФА прийняв рішення не вживати жодних санкцій щодо українського захисника ПАОКа Євгена Хачеріді за інцидент після матчу з московським Спартаком.

Раніше УЄФА розглянув численні скарги російських журналістів і політиків по матчу кваліфікації Ліги чемпіонів Спартак — ПАОК, в якому український захисник Євген Хачеріді показав московським трибунам щитки в кольорах українського прапора.

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Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, Хачеріді не буде покарано і комітет не став заводити справу на 31-річного захисника, не побачивши жодних неправомірних дій з боку футболіста.

У свою чергу московський клуб отримав 2 звинувачення від УЄФА за червону картку Луїса Адріано та блокування сходів вболівальниками під час матчу.

Раніше Факти ICTV писали скільки отримає Динамо за вихід у груповий етап ЛЧ.

Фото: PAOK F.C.

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