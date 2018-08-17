Бордо звільнив тренера після перемоги над Маріуполем – L’Equipe

Бордо звільнив головного тренера Густаво Пойєта після того, як команда пройшла Маріуполь у 3-му кваліфікаційному раунді Ліги Європи.

Бордо припинив співпрацю з Густаво Пойєтом, повідомляє видання L’Equipe.

Це сталось після перемоги жирондинців над Маріуполем в рамках 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи.

Повідомляється, що наставник незадоволений продажем нападника Гаєтана Ляборда в Монпельє. Саме цей гравець оформив дубль в першому матчі проти приазовців.

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Під час прес-конференції Пойєт повідомив про можливий відхід через конфлікт з керівництвом Бордо.

Клуб офіційно про звільнення поки не повідомляв.

У раунді плей-офф Ліги Європи жирондинці зіграють проти Гента Яремчука та Пластуна.

Нагадаємо, Зоря внічию зіграла з Брагою і вийшла в раунд плей-оф Ліги Європи.

Фото: FC Girondins de Bordeaux.