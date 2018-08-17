ФФУ дозволить стоячі фан-сектори на стадіонах

На стадіонах України невдовзі можуть з’явитись стоячі сектори та сектори без індивідуальних місць.

В майбутньому на українських стадіонах можуть з’явитися стоячі місця і сектора без індивідуальних сидінь. Відповідне рішення готові затвердити в ФФУ.

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Про це повідомив директор Карпат по розвитку інфраструктури Олег Солдатенко на своїй сторінці у Facebook.

Кількість таких місць не повинна перевищувати 5% від загального числа місць на стадіоні, правило поширюється тільки на внутрішні змагання, а клуби самостійно вирішуватимуть, чи потрібні вболівальникам такі місця.

Сектора також повинні бути обладнані “хвилерізами” для забезпечення безпеки перебування в них.

Раніше фанати Глазго Рейнджерс та хорватського Осієка влаштували заворушення перед матчем Ліги Європи.

Фото: Katatonia82 | Dreamstime.com