ФФУ дозволить стоячі фан-сектори на стадіонах

На стадіонах України невдовзі можуть з’явитись стоячі сектори та сектори без індивідуальних місць.
В майбутньому на українських стадіонах можуть з’явитися стоячі місця і сектора без індивідуальних сидінь. Відповідне рішення готові затвердити в ФФУ.
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Про це повідомив директор Карпат по розвитку інфраструктури Олег Солдатенко на своїй сторінці у Facebook.
Кількість таких місць не повинна перевищувати 5% від загального числа місць на стадіоні, правило поширюється тільки на внутрішні змагання, а клуби самостійно вирішуватимуть, чи потрібні вболівальникам такі місця.
Сектора також повинні бути обладнані “хвилерізами” для забезпечення безпеки перебування в них.
Раніше фанати Глазго Рейнджерс та хорватського Осієка влаштували заворушення перед матчем Ліги Європи.
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