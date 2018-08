Режисер вивів в ефір, як Халеп переодягалася під трибунами

Для першої ракетки світу румунки Сімони Халеп матч другого кола турніру Мастерс в Цинциннаті з австралійкою Айлой Томлянович видався непростим.

Мало того, що суперниця дала бій, вигравши перший сет, так ще й погода не давала зосередитися, перериваючи гру дощем.

Читайте: Цуренко обіграла росіянку і вийшла до чвертьфіналу турніру у Цинциннаті

В один з моментів Халеп взяла перерву, щоб переодягнутися в свіжу майку, і пішла в підтрибунне приміщення. Румунка потрапила в об’єктиви тоді, коли їй хотілося б цього найменше. Але камери залишилися там з моменту, як дівчата виходили на корт, тому режисер телетрансляції не придумав нічого кращого, як видати картинку в ефір.

Simona Halep left the court to change her shirt with some privacy, but I guess @WTA broadcasters decided we should just film that anyway. pic.twitter.com/YL9LqyKw6Q

— Matthew (@MRisingStar18) 16 августа 2018 г.