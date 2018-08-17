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Режисер вивів в ефір, як Халеп переодягалася під трибунами

У матчі другого кола турніру Мастерс в Цинциннаті Сімона Халеп взяла гору над австралійкою Айлой Томлянович.

Для першої ракетки світу румунки Сімони Халеп матч другого кола турніру Мастерс в Цинциннаті з австралійкою Айлой Томлянович видався непростим.

Мало того, що суперниця дала бій, вигравши перший сет, так ще й погода не давала зосередитися, перериваючи гру дощем.

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В один з моментів Халеп взяла перерву, щоб переодягнутися в свіжу майку, і пішла в підтрибунне приміщення. Румунка потрапила в об’єктиви тоді, коли їй хотілося б цього найменше. Але камери залишилися там з моменту, як дівчата виходили на корт, тому режисер телетрансляції не придумав нічого кращого, як видати картинку в ефір.

Невідомо, як довго епізод Халеп з переодяганням пробула в ефірі, перш ніж до неї підбігла одна з організаторів турніру і прикрила Симону білим рушничком.

Сам матч завершився з рахунком 4:6, 6:3, 6:3 на користь першої ракетки світу. У третьому колі Сімона Халеп зіграє з австралійкою Ешлі Барті.

До речі, стало відомо, хто з українців виступить на US Open.

ФотоSimona Halep.

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