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Цуренко обіграла росіянку і вийшла до чвертьфіналу турніру у Цинциннаті

Леся Цуренко вперше з 2015 року вийшла в чвертьфінал турніру серії WTA Premier 5.

Друга ракетка України Леся Цуренко обіграла росіянку Катерину Макарову і вийшла в чвертьфінал турніру в Цинциннаті.

Українка провалила дебют зустрічі – в першому сеті росіянка вела з рахунком 5:1, але в підсумку поступилася на тай-брейку і опустила руки в другій партії.

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У другому сеті Цуренко вийшла вперед 4:1, суперниця один брейк відіграла, але потім два гейми в свій актив записала наша тенісистка, вигравши матч — 6:7 (5:7), 2:6.

У чвертьфіналі Леся Цуренко зіграє з переможницею зустрічі Ешлі Барті – Сімона Халеп.

Нагадаємо, австралієць Нік Кірйос відзначився черговою незвичайної витівкою під час матчу першого кола Мастерсу у Цинциннаті.

ФотоKatatonia82 Dreamstime.com

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