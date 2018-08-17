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Турецький клуб продав 18 футболістів і купив 10 кіз

Турецький футбольний клуб Гулспор продав 18 гравців, щоб купити 10 кіз.

Турецький футбольний клуб Гулспор, який виступає у третьому за силою дивізіоні країни, продав 18 гравців з молодіжного складу команди заради покупки 10 кіз.

Про це повідомляє видання Hurriyet.

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Від трансферів гравців клуб заробив близько €2,2 тис, які інвестував у кіз. Додатковий прибуток клуб розраховує отримувати від продажу молока. Планується отримати близько 5 тис. турецьких лір (€727,8).

— У нас буде більше доходів. Ми діяли в інтересах команди, а також внесли свій внесок у виробництво країни, – прокоментував ситуацію президент Гулспора Кенан Буюклеблебі.

Прибуток піде на першочергові потреби клубу.

Раніше фанат Іпсвіча не випускав бабусю з клітки, поки клуб не оголосив про трансфер захисника.

Фото: fotomac.com.tr.

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