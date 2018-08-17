Зоря внічию зіграла з Брагою і вийшла в раунд плей-оф Ліги Європи

Луганська Зоря у матчі-відповіді зіграла внічию з Брагою і вийшла до плей-оф кваліфікації Ліги Європи.

Брага — Зоря – 2:2

Голи: Новайш 65, Орта 73 — Ратао 70, Караваєв 83.

Брага: Матеус, Фігейраш (Шадаш 85), Нуну Секейра, Едуарду, Новайш (Рікардо 79), Орта, Франсержіо, Раул Сілва (Пабло Сантос 38), Віана, Ешгаю, Соуза.

Зоря: Феліпе (Махарадзе 68), Михайличенко, Сваток, Вернидуб, Тимчик, Хомченовський, Сілас, Караваєв, Харатін, Ледньов (Кочергін 46), Рафаель Ратао (Кабан 76).

Луганська Зоря на виїзді в матчі-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи зіграла внічию з португальською Брагою. Зустріч відбулася у Бразі на стадіоні Мунісіпал Брага і завершилася з рахунком 2:2.

Рахунок у матчі відкрив півзахисник Браги Жоау Новайш, який відзначився на 65-й хвилині. Зорі вдалося швидко зрівняти рахунок завдяки точному удару нападника Рафаела Ратао. Однак вже через 3 хвилини португальці знову вийшли вперед – гол забив хавбек Рікарду Орта зі стандарту.

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Фінальну крапку у зустрічі поставив півзахисник луганчан Олександр Караваєв. Останні хвилини Брага зосередилася біля воріт підопічних Вернидуба, але українці вистояли.

Нагадаємо, у першому матчі, який відбувся в Запоріжжі на стадіоні Славутич-Арена, команди зіграли внічию – 1:1. Таким чином, український клуб вийшов в плей-оф кваліфікації Ліги Європи, де зіграє з РБ Лейпциг. Для Браги єврокубковий сезон завершено.

Нагадаємо, Факти ICTV провели онлайн-трансляцію матчу-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи Брага — Зоря.

Фото: SC Braga.