Динамо мінімально перемогло Олександрію

В матчі 5-го туру української Прем’єр-ліги київське Динамо приймало Олександрію.

Динамо – Олександрія – 1:0

Голи: Циганков (67)

Динамо: Бойко, Кендзьора, Шабанов, Кадар, Пиварич, Буяльський, Андрієвський (Русин, 66), Морозюк (Циганков, 46), Че Че (Сидорчук, 82), Вербич, Бесєдін.

Олександрія: Паньків, Пашаєв, Шендрик, Бондаренко, Задерака (Шастал, 78), Банада, Запорожан, Довгий (Ковалець, 64), Цуріков, Сітало (Пономар, 54), Полярус.

В рамках 5-го туру української Прем’єр-ліги Динамо на НСК Олімпійський приймало Олександрію.

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На 67-й хвилині вінгер Динамо Віктор Циганков красивим дальнім ударом відкрив рахунок у матчі, в результаті його гол став єдиним і переможним.

Тепер відразу у трьох команд – Динамо, Шахтаря і Олександрії – однакову кількість очок.

До речі, ФФУ дозволить стоячі фан-сектори на стадіонах.

Фото: ФК Динамо.