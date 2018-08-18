Лаціо — Наполі, Реал — Хетафе: анонс та прогноз матчів

Найбільш очікувані матчі європейського вікенду в АПЛ, Прімері та Серії А.

Факти ICTV анонсують найбільш очікувані матчі європейського вікенду, серед яких центральний матч першого туру у Серії А за участю Лаціо та Наполі.

Лаціо — Наполі

Серіа А, 1 тур

18 серпня, 21:30. Рим, Стадіо Олімпіко

На своєму рідному стадіоні у першому турі Лаціо прийматиме неаполітанський Наполі.

В останніх трьох контрольних зустрічах римляни поступилися Арсеналу та Борусії Д, а також СПАЛу, який дебютував у першому за силою дивізіоні чемпіонату Італії лише минулого року. Подібні показники і у неаполітанців: розгром від Ліверпуля та поразка від Вольфсбурга і одна перемога над Борусією Д.

Перед матчем наставнику римлян Сімоне Індзагі є над чим поламати голову, адже одразу три футболісти Лукас Лейва, Луліч та Патрік відбувають дискваліфікацію за минулий сезон, а ще три підопічні травмовані – Беріш, Лукаку та Мурджа.

У неаполітанців новий тренер Карло Анчелотті, який з приходом почав руйнувати усталену систему попередника Мауріціо Саррі.

Букмекерські контори вважають фаворитом матчу Наполі. Коефіцієнт на перемогу римлян становить 2.80. Потенційний тріумф неаполітанців оцінюється в 2.50, а нічия – 3.55.

Манчестер Сіті — Хаддерсфілд

АПЛ, 2 тур

19 серпня, 15:30, Стадіон Етіхад

Манчестер Сіті у поєдинку другого туру англійської Прем’єр-ліги на стадіоні Етіхад зіграє проти Хаддерсфілда.

У попередньому турі містяни без проблем на виїзді розібралися з Арсеналом, а ось Хаддерсфілд вдома пропустив 3 м’ячі без відповіді від Челсі.

У минулому сезоні Хаддерсфілд перебував на грані вильоту до Чемпіоншипу, але сенсаційно втримав нульову нічию з містянами на Етіхаді, у другому турі тер’єри спробують повторити цей фокус.

Підопічних Гвардіоли букмекери очікувано записують фаворитами протистояння. На перемогу Манчестер Сіті дають коефіцієнт 1.09, тоді як успіх підопічних Давіда Вагнера оцінюється в 31.00. Нічия – 12.00.

Реал Мадрид — Хетафе

Прімера, 1 тур

19 серпня, 23:15, Стадіо Бернабеу

Реал Мадрид прийме Хетафе в рамках першого туру чемпіонату Іспанії з футболу сезону 2018/19.

Вершкові не найкращим чином розпочали сезон. Підопічні Лопетегі в Талліні в матчі за Суперкубок УЄФА поступилися Атлетіко -2:4. Проте, нині у Реалу суперник куди легший.

В минулому сезоні підопічні Хосе Бордаласа проявили себе дуже достойно. Вони ледь не зачепилися за єврокубки, посівши 8-му сходинку у турнірній таблиці.

У поєдинку на Стадіо Бернабеу букмекери віддають перевагу господарям. Вікторію підопічних Лопетегі оцінюють в 1.20, успіх Хетафе – 17.00. На нічию дають – 7.10.