Лаціо — Наполі, Реал — Хетафе: анонс та прогноз матчів

Найбільш очікувані матчі європейського вікенду в АПЛ, Прімері та Серії А.
Факти ICTV анонсують найбільш очікувані матчі європейського вікенду, серед яких центральний матч першого туру у Серії А за участю Лаціо та Наполі.
Лаціо — Наполі
Серіа А, 1 тур
18 серпня, 21:30. Рим, Стадіо Олімпіко
На своєму рідному стадіоні у першому турі Лаціо прийматиме неаполітанський Наполі.
В останніх трьох контрольних зустрічах римляни поступилися Арсеналу та Борусії Д, а також СПАЛу, який дебютував у першому за силою дивізіоні чемпіонату Італії лише минулого року. Подібні показники і у неаполітанців: розгром від Ліверпуля та поразка від Вольфсбурга і одна перемога над Борусією Д.
Перед матчем наставнику римлян Сімоне Індзагі є над чим поламати голову, адже одразу три футболісти Лукас Лейва, Луліч та Патрік відбувають дискваліфікацію за минулий сезон, а ще три підопічні травмовані – Беріш, Лукаку та Мурджа.
У неаполітанців новий тренер Карло Анчелотті, який з приходом почав руйнувати усталену систему попередника Мауріціо Саррі.
Букмекерські контори вважають фаворитом матчу Наполі. Коефіцієнт на перемогу римлян становить 2.80. Потенційний тріумф неаполітанців оцінюється в 2.50, а нічия – 3.55.
Манчестер Сіті — Хаддерсфілд
АПЛ, 2 тур
19 серпня, 15:30, Стадіон Етіхад
Манчестер Сіті у поєдинку другого туру англійської Прем’єр-ліги на стадіоні Етіхад зіграє проти Хаддерсфілда.
У попередньому турі містяни без проблем на виїзді розібралися з Арсеналом, а ось Хаддерсфілд вдома пропустив 3 м’ячі без відповіді від Челсі.Читайте: Ярмоленко дебютував в АПЛ з розгромної поразки від Ліверпуля Неможливо впізнати! Топ-10 найстильніших футболістів АПЛ (ГОЛОСУВАННЯ) Карма Рамоса і коронація Грізманна — найкращі меми Суперкубку УЄФА
У минулому сезоні Хаддерсфілд перебував на грані вильоту до Чемпіоншипу, але сенсаційно втримав нульову нічию з містянами на Етіхаді, у другому турі тер’єри спробують повторити цей фокус.
Підопічних Гвардіоли букмекери очікувано записують фаворитами протистояння. На перемогу Манчестер Сіті дають коефіцієнт 1.09, тоді як успіх підопічних Давіда Вагнера оцінюється в 31.00. Нічия – 12.00.
Реал Мадрид — Хетафе
Прімера, 1 тур
19 серпня, 23:15, Стадіо Бернабеу
Реал Мадрид прийме Хетафе в рамках першого туру чемпіонату Іспанії з футболу сезону 2018/19.
Вершкові не найкращим чином розпочали сезон. Підопічні Лопетегі в Талліні в матчі за Суперкубок УЄФА поступилися Атлетіко -2:4. Проте, нині у Реалу суперник куди легший.
В минулому сезоні підопічні Хосе Бордаласа проявили себе дуже достойно. Вони ледь не зачепилися за єврокубки, посівши 8-му сходинку у турнірній таблиці.
У поєдинку на Стадіо Бернабеу букмекери віддають перевагу господарям. Вікторію підопічних Лопетегі оцінюють в 1.20, успіх Хетафе – 17.00. На нічию дають – 7.10.