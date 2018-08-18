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Шахтар на виїзді обіграв Львів

В матчі 5-го туру української Прем’єр-ліги Львів приймав донецький Шахтар.

Львів — Шахтар 0:2

Голи: Марлос (21), Болбат (90)

Львів: Бандура, Западня, Воронін, Голіков, Тейлор, Аугусто Бруно, Каленчук, Адамюк, Рафаел Сабіно (Мартан, 74), Парамонов, Бруно Дуарте.

Шахтар: Пятов, Ісмаїлі, Ракицький, Хочолава, Данченко (Бутко, 77), Тайсон, Степаненко, Марлос, Алан Патрік (Майкон, 82), Веллінгтон Нем (Болбат, 63), Мораес.

В рамках 5-го туру української Прем’єр-ліги ФК Львів приймав донецький Шахтар.

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На 21-й хвилині поєдинку Жуніор Мораес асистував Марлосу, а той елегантно перекинув голкіпера львів’ян.

А у кінцівці поєдинку інтригу вбив Сергій Болбат, який вийшов з лави запасних у другому таймі.

Єдиний по-справжньому небезпечний момент за весь матч Львів створив в першому таймі, однак Аугусто з декількох метрів пробив в Ракицького, який знаходився на лінії воріт.

Таким чином, Шахтар набрав 12 очок в п’яти стартових турах УПЛ. У Львова залишилося 4 очки.

До речі, ФФУ дозволить стоячі фан-сектори на стадіонах.

Фото: ФК Шахтар.

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