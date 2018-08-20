Без Мессі! УЄФА оголосив трійку фіналістів за звання гравця сезону

УЄФА оголосив трійку фіналістів, які будуть претендувати на звання кращого гравця сезону-2017/18.

В цьому році на нагороду претендують форвард Ювентуса Кріштіану Роналду, нападник Ліверпуля Мохаммед Салах і півзахисник Реала Лука Модріч.

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У десятку також увійшли: Антуан Грізманн (Атлетіко, 72 очка), Ліонель Мессі (Барселона, 55), Кіліан Мбаппе (ПСЖ, 43), Кевін де Брейне (Манчестер Сіті, 28), Рафаель Варан (Реал, 23), Еден Азар (Челсі, 15) і Серхіо Рамос (Реал, 12).

Переможця оголосять 30 серпня в Монако під час жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів. Там же назвуть найкращу футболістку року і найкращих гравців Ліги чемпіонів.

Раніше ми підготували підбірку найкращих демотиваторів за підсумками матчу за Суперкубок УЄФА-2018.

Фото: MaxiSports | Dreamstime.com