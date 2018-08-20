Фанати закидали сектор з дітьми іграшками

Фанати Фейєнорда закидали сектор з дітьми плюшевими іграшками під час матчу з Ексельсіором.
У матчі 2-го туру чемпіонату Голландії між Фейєнордом і Ексельсіором (3:0) трапився зворушливий момент з дітьми з роттердамської лікарні.
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Діти, які страждають різними захворюваннями, під час гри перебували на нижньому ярусі, під трибуною уболівальників Ексельсіора. У першому таймі фанати гостей закидали сектор з дітьми величезною кількістю м’яких іграшок.
| Als de stadionklok 19.02 aangeeft, het oprichtingsjaar van Excelsior, komen de knuffels naar beneden.
“Een prachtig gebaar.”#feyexchttps://t.co/x6G08ktPNJ pic.twitter.com/h2uB6hlXsd
— FOX Sports (@FOXSportsnl) 19 августа 2018 г.
Відзначимо, що Фейенорд щорічно дарує дітям з установи квитки на матчі команди, а фанати команди часто проводять акції на підтримку хворих дітей. Зокрема, вони приїжджають в місцеві госпіталі і дарують дітям різні подарунки.
До речі, футбольний клуб Віллареаль дуже ефектно представив гравця команди Санті Касорла.
Фото: скіншот відео/Fox Sport.