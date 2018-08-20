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Фанати закидали сектор з дітьми іграшками

Фанати Фейєнорда закидали сектор з дітьми плюшевими іграшками під час матчу з Ексельсіором.

У матчі 2-го туру чемпіонату Голландії між Фейєнордом і Ексельсіором (3:0) трапився зворушливий момент з дітьми з роттердамської лікарні.

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Діти, які страждають різними захворюваннями, під час гри перебували на нижньому ярусі, під трибуною уболівальників Ексельсіора. У першому таймі фанати гостей закидали сектор з дітьми величезною кількістю м’яких іграшок.

Відзначимо, що Фейенорд щорічно дарує дітям з установи квитки на матчі команди, а фанати команди часто проводять акції на підтримку хворих дітей. Зокрема, вони приїжджають в місцеві госпіталі і дарують дітям різні подарунки.

До речі, футбольний клуб Віллареаль дуже ефектно представив гравця команди Санті Касорла.

Фото: скіншот відео/Fox Sport.

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