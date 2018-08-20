PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт / Немає Роналду - немає глядачів! Реал встановив антирекорд відвідуваності/

Немає Роналду – немає глядачів! Реал встановив антирекорд відвідуваності

На першому домашньому матчі Реала встановлено антирекорд відвідуваності за останні 9 років.

Матч першого туру іспанської Прімери між Реалом та Хетафе відвідали лише 48 466 глядачів.

Це найнижчий показник відвідуваності 80-тисячного стадіону Сантьяго Бернабеу за останні 9 років.

Востаннє  домашню гру галактикос відвідувала менша кількість вболівальників в кінці сезону-2008/2009, на матчі Реал – Мальорка. Цікаво, що це був останній домашній поєдинок Реала перед придбанням Кріштіану Роналду з Манчестер Юнайтед. Поки португальська зірка була в складі – відвідуваність нижче не падала.

Читайте: Карма Рамоса і коронація Грізманна — найкращі меми Суперкубку УЄФА

Причиною чергового спаду відвідуваності може бути зміна стратегії розвитку мадридського клубу – протягом цього міжсезоння Реал не купував зірок світового масштабу, крім голкіпера Тібо Куртуа, який поки що навіть не грає за вершкових. Також пішов головний тренер команди Зінедін Зідан.

Нагадаємо, Реал поступився Атлетіко в матчі за Суперкубок УЄФА.

Фото: Aagje De Jong Dreamstime.com

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Лаціо — Наполі, Реал — Хетафе: анонс та прогноз матчів
Павелко: Якби ворота Реала захищав Лунін, матч міг би закінчитися інакше
Атлетіко обіграв Реал і став володарем Суперкубку УЄФА
Реал — Атлетіко – 2:4: дивіться онлайн-трансляцію матчу за Суперкубок УЄФА
Реал — Атлетіко: прогноз букмекерів на Суперкубок УЄФА
Реал – Атлетіко: де дивитися матч за Суперкубок УЄФА
Лунін потрапив до заявки Реалу на Суперкубок УЄФА
International Champions Cup: Реал обіграв Рому, а Ліон поступився Челсі
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка