Немає Роналду – немає глядачів! Реал встановив антирекорд відвідуваності

На першому домашньому матчі Реала встановлено антирекорд відвідуваності за останні 9 років.

Матч першого туру іспанської Прімери між Реалом та Хетафе відвідали лише 48 466 глядачів.

Це найнижчий показник відвідуваності 80-тисячного стадіону Сантьяго Бернабеу за останні 9 років.

Востаннє домашню гру галактикос відвідувала менша кількість вболівальників в кінці сезону-2008/2009, на матчі Реал – Мальорка. Цікаво, що це був останній домашній поєдинок Реала перед придбанням Кріштіану Роналду з Манчестер Юнайтед. Поки португальська зірка була в складі – відвідуваність нижче не падала.

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Причиною чергового спаду відвідуваності може бути зміна стратегії розвитку мадридського клубу – протягом цього міжсезоння Реал не купував зірок світового масштабу, крім голкіпера Тібо Куртуа, який поки що навіть не грає за вершкових. Також пішов головний тренер команди Зінедін Зідан.

Нагадаємо, Реал поступився Атлетіко в матчі за Суперкубок УЄФА.

Фото: Aagje De Jong | Dreamstime.com