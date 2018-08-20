Перший арбітр-трансгендер дебютував в Англії

В англійському футболі дебютувала рефері-трансгендер і це перший подібний випадок в світі.

19 серпня в англійському футболі офіційно з’явилася перша рефері-трансгендер: матч жіночих команд Куїнз Парк Рейнджерс і Парквуд Рейнджерс відсудила 46-річна Люсі Кларк.

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За повідомленнями Mirror, до того, як прийняти жіночий образ, Люсі була чоловіком, носила ім’я Нік і була батьком трьох дітей в шлюбі з жінкою на ім’я Авріл.

Зміна статі ніяк не позначилася на їхніх подружніх стосунках; пара дивиться в майбутнє з оптимізмом.

— Своїм прикладом я хочу надихати інших людей на те, щоб вони ставали тими, ким є насправді. Я не любила в дитинстві ходити в школу для хлопчиків, але зате дуже хотіла вчитися в школі з сестрою, де навчалися тільки дівчатка, – сказала рефері.

За своєю основною професією Люсі працює таксистом. Вона планує зробити операцію по зміні статі в наступному році. В даний момент Кларк обслуговує матчі між жіночими командами з сьомого по десятий дивізіон.

Раніше фанат Іпсвіча не випускав бабусю з клітки, поки клуб не оголосив про трансфер захисника.

Фото: mirror.co.uk