PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт / Перший арбітр-трансгендер дебютував в Англії/

Перший арбітр-трансгендер дебютував в Англії

В англійському футболі дебютувала рефері-трансгендер і це перший подібний випадок в світі.

19 серпня в англійському футболі офіційно з’явилася перша рефері-трансгендер: матч жіночих команд Куїнз Парк Рейнджерс і Парквуд Рейнджерс відсудила 46-річна Люсі Кларк.

Читайте: Турецький клуб продав 18 футболістів і купив 10 кіз

За повідомленнями Mirror, до того, як прийняти жіночий образ, Люсі була чоловіком, носила ім’я Нік і була батьком трьох дітей в шлюбі з жінкою на ім’я Авріл.

Зміна статі ніяк не позначилася на їхніх подружніх стосунках; пара дивиться в майбутнє з оптимізмом.

— Своїм прикладом я хочу надихати інших людей на те, щоб вони ставали тими, ким є насправді. Я не любила в дитинстві ходити в школу для хлопчиків, але зате дуже хотіла вчитися в школі з сестрою, де навчалися тільки дівчатка, – сказала рефері.

За своєю основною професією Люсі працює таксистом. Вона планує зробити операцію по зміні статі в наступному році. В даний момент Кларк обслуговує матчі між жіночими командами з сьомого по десятий дивізіон.

Раніше фанат Іпсвіча не випускав бабусю з клітки, поки клуб не оголосив про трансфер захисника.

Фото: mirror.co.uk

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Зухвалий Азар зіграв у баскетбол за допомогою голови тренера
Турецький клуб продав 18 футболістів і купив 10 кіз
В англійському барі замість футболу увімкнули секс по телефону
Футболісти Вереса напали на таксиста і побили – їх вигнали з клубу
В Англії перекинувся автобус
ДТП з автобусом в Англії: 41 постраждалий, жінка народила на місці
Метро
У Києві тимчасово закриють три станції метро
Роналдо госпіталізували в Іспанії – причина
В небі над Україною: Таємниця загибелі футбольної команди Пахтакор
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка