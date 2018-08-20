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Селтік vs Реал Бетіс: доля Зінченка залишається під питанням

Хавбек Манчестер Сіті може перебратися до іспанського Реал Бетісу або шотландського Селтіка.

За інформацією ABC de Sevilla півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко був готовий приєднатися до Реал Бертісу, однак травма Кевіна де Брюйне, поставила угоду між містянами та іспанцями під сумнів.

Читайте: Український вікенд: переможна серія Яремчука та Маліновського у Бельгії

Також інтерес до українця проявляє шотландський гранд Селтік.

Про це повідомляє видання Manchester Evening News.

Однак, про деталі переходу не повідомляється.

Раніше Зінченко відмовився переходити до Вулверхемптону.

До речі, ФІФА опублікувала оновлений рейтинг національних команд.

Фото: Instagram/zinchenko_96

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