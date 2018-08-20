PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт / Тарантіно б заплакав! Анімований вестерн з Буффоном та Суаресом/

Тарантіно б заплакав! Анімований вестерн з Буффоном та Суаресом

Зірки світового футболу стали героями американського вестерну.

Форвард Барселони та збірної Уругваю Луїс Суарес приєднався до компанії Puma Football, ставши одним з її амбассадорів.

З цієї нагоди німці випустили анімований вестерн на 32 секунди.

Читайте: Великий куш: хто дорожче футболіст чи фільм? (ТЕСТ)

За сюжетом ролика Суарес потрапляє в місто під назвою Пума і заходить в салун, де його чекають Джорджо К’єлліні (за барною стійкою), Джанлуїджі Буффон (грає на піаніно), Антуан Грізманн, Маріо Балотеллі, Олів’є Жиру, Ромелу Лукаку, Серхіо Агуеро та Марко Ройс.

Мешканці містечка застигають в подиві перед зухвалим чужаком, який хизується новенькими помаранчевими бутсами.

Події вестерну розгортаються у 1948 році.

Раніше Факти ICTV писали, що маленька дівчинка “пошила у дурні” Бейла та Аллі.

Теги: , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Карма Рамоса і коронація Грізманна — найкращі меми Суперкубку УЄФА
Неймар – космонавт, Роналду – моряк, Модріч – боксер. Круті образи відомих футболістів
Суарес виставив футболку Мессі за $2
Грізманн забив у ворота Роми ударом боковими ножицями
Агуеро знепритомнів під час матчу Аргентина – Нігерія
Ридаючий Буффон на врученні ФІФА
Буффон визнаний найкращим воротарем світу
Гол форварда Арсенала Жиру скорпіоном визнаний найкращим у 2017 році
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка