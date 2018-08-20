Тарантіно б заплакав! Анімований вестерн з Буффоном та Суаресом

Зірки світового футболу стали героями американського вестерну.
Форвард Барселони та збірної Уругваю Луїс Суарес приєднався до компанії Puma Football, ставши одним з її амбассадорів.
З цієї нагоди німці випустили анімований вестерн на 32 секунди.
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За сюжетом ролика Суарес потрапляє в місто під назвою Пума і заходить в салун, де його чекають Джорджо К’єлліні (за барною стійкою), Джанлуїджі Буффон (грає на піаніно), Антуан Грізманн, Маріо Балотеллі, Олів’є Жиру, Ромелу Лукаку, Серхіо Агуеро та Марко Ройс.
Мешканці містечка застигають в подиві перед зухвалим чужаком, який хизується новенькими помаранчевими бутсами.
Події вестерну розгортаються у 1948 році.
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