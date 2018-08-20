Український вікенд: переможна серія Яремчука та Маліновського у Бельгії

У доробку українських збірників минулого тижня перемоги у чемпіонаті Бельгії, вилучення у Туреччині та поразка в АПЛ.

Хавбек збірної України з футболу Андрій Ярмоленко провів вже другий матч в англійській Прем’єр-лізі у складі Вест Гем Юнайтед. Як і в першому поєдинку українець матч розпочав з лави запасних. Втім, і цей поєдинок виявився невдалим для молотобійців.

Вест Гем у другому турі АПЛ поступився Борнмуту з рахунком 1:2. Андрій вийшов на заміну у другому таймі на 67-й хвилині і відзначився лише першою жовтою на Туманному Альбіоні.

Після двох турів Вест Гем посідає друге місце з кінця турнірної таблиці з нулем очок.

Ще один представник України в АПЛ Олександр Зінченко на гру Манчестер Сіті проти Хаддерсфілда залишився поза заявкою. Містяни без українця розгромили своїх візаві з рахунком 6:1.

А в іспанській Прімері на перший матч туру проти Хетафе не знайшлося місця в Реалі на лаві запасних українському голкіперу Андрію Луніну. За інформацією іспанського видання GOL Digital футболіст незабаром змінить клубну прописку – буде відданий в оренду іншому клубу з Мадрида Райо Вальєкано.

Невдачею закінчився матч другого туру чемпіонату Туреччини для форварда Акхісара Євгена Селезньова. Команда українця вдома приймала Різерспор та зіграла внічию — 1:1. Селезньов розпочав матч у стартовому складі, однак отримав пряму червону картку за прлювок у суперника на останніх хвилинах першого тайму.

Тим не менш, вдалим виявився вікенд для українських футболістів у Бельгії. Генк Руслана Маліновського майже без проблем здолав свого чергового суперника у чемпіонаті. На своєму стадіоні Генк обіграв Шарлеруа з рахунком 3:1. Український хавбек вийшов у стартовому складі та був замінений на 90+3-й хвилині матчу.

Після чотирьох турів у чемпіонаті Бельгії-2018/19 Генк посідає другу сходинку у турнірній таблиці.

А ось Гент Романа Яремчука та Ігоря Пластуна здобув вольову перемогу у матчі чемпіонату Бельгії проти Ейпена. Пропустивши першими вже на п’ятій хвилині, гості знайшли в собі сили переломити хід поєдинку й перемогти — 3:2. Обидва українці відіграли повний матч.

Після переходу Ярмоленка з Боруссії Дортмунд до Вест Гема та закінчення контракту Владлена Юрченка з Байєром Євген Коноплянка залишився єдиним українцем у Бундеслізі. Нині за інформацією офіційного сайту Шальке, український півзахисник наближається до повного одуження після травми, якої він зазнав на тренуванні.

Євген Коноплянка вже тренується з м’ячем, але поки що не в загальній групі. Очікується, що до стартового поєдинку Шальке в Бундеслізі-2018/2019 українець має повністю одужати. Нагадаємо, що 25 серпня в першому турі нового чемпіонату команда Коноплянки на виїзді зіграє з Вольфсбургом.

Раніше ФІФА опублікувала оновлений рейтинг національних команд.