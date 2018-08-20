Великий куш: хто дорожче футболіст чи фільм? (ТЕСТ)

Факти ICTV підготували тест і пропонуємо вгадати, хто коштує дорожче футболіст чи фільм.

Кінематограф – наймолодший, але, безсумніву, найпопулярніший вид мистецтва, а на додачу, ще й найдорожчий.

Найбільш касовим фільмом за всю історію кінематографу є стрічка Аватар режисера Джеймса Кемерона. Американський науково-фантастичний фільм зібрав у прокаті $2,7 млрд. Цікаво, що другим номером у рейтингу найкасовіших робіт теж йде стрічка Кемерона – Титанік. У прокаті фільм зібрав $2,1 млрд. На третій сходинці Зоряні війни: Пробудження сили режисера Дж. Дж. Абрамса – $2,06 млрд.

Читайте: Неможливо впізнати! Топ-10 найстильніших футболістів АПЛ (ГОЛОСУВАННЯ)

Спорт у плані дороговизни не відстає від мистецтва. Гра мільйонів щороку рясніє трансферними сенсаціями.

Так, у 2017 році французький ПСЖ заплатив Барселоні за Неймара космічні €222 млн. До трансферу бразильця подібна сума не фігурувала на футбольному ринку навіть на рівні слухів. Другий найдорожчий трансфер в історії оформив теж ПСЖ. У 2017 році парижани заплатили Монако €180 млн за Кіліана Мбаппе. На третій сходинці розмістився Феліппе Коутіньо. За його перехід каталонська Барселона заплатила Ліверпулю €160 млн.

Тож Факти ICTV підготували тест і пропонують вгадати, хто коштує дорожче – футболіст, чи блокбастер, над яким працювали сотні людей.