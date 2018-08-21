Аякс — Динамо: букмекери назвали фаворита

Динамо на стадіоні Йохан Кройф Арена зіграє проти Аяксу у матчі плей-оф раунду Ліги чемпіонів.
Динамо у середу, 22 серпня, проведе матч в рамках плей-оф раунду Ліги чемпіонів, у якому кияни в гостях на Йохан Кройф Арені зіграють проти голландського Аяксу.
На думку букмекерів фаворитом зустрічі є підопічні Еріка тен Хага. На перемогу Аякса дають коефіцієнт 1.62. Успіх киян оцінюють в 5.80. Нічийний результат зустрічі – 3.85.
Читайте:
Де дивитися Аякс — Динамо
Динамо всуху обіграло Славію на своєму полі
На кону шалені гроші! Скільки отримає Динамо за вихід у груповий етап ЛЧ
Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі. Початок о 22:00.
Нагадаємо, Левченко “злив” Динамо голландським ЗМІ.
Фото: ФК Динамо Київ, AFC Ajax.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+