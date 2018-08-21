Аякс — Динамо: онлайн-трансляція матчу

Дивіться онлайн-трансляцію матчу плей-оф раунду Ліги чемпіонів Аякс – Динамо на Фактах ICTV у середу, 22 серпня, о 22:00.

Амстердамський Аякс та київське Динамо зійдуться на стадіоні Йохан Кройф Арена в Нідерландах в рамках матчу плей-оф раунду Ліги чемпіонів у середу, 22 серпня.

Динамо залишилося пройти останній бар’єр. На шляху до групового етапу Ліги чемпіонів – треба перемогти Аякс. Віце-чемпіон Нідерландів, на відміну від віце-чемпіона України, пройшов вже два раунди кваліфікації. Аякс виявився сильнішим за Штурм та Стандарт.

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В Амстердам кияни вирушили без Владислава Супряги і Миколи Шапаренка, які відновлюються після травм, а також без новачка Вітора Буено.

Прогноз букмекерів

На думку букмекерів фаворитом зустрічі є підопічні Еріка тен Хага. На перемогу Аякса дають коефіцієнт 1.62. Успіх киян оцінюють в 5.80. Нічийний результат зустрічі – 3.85.

Прогноз Фактів ICTV

Аякс — Динамо – 1:1.