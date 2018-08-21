Де дивитися Аякс — Динамо

Пряму трансляцію матчу раунду плей-оф Ліги чемпіонів між Аяксом та Динамо покаже телеканал Футбол 2.

У першому матчі плей-офі раунду Ліги чемпіонів київське Динамо зіграє з на виїзді з голландським Аяксом. Матч пройде 22 серпня на стадіоні Йохан Кройф Арена в Амстердамі.

Початок матчу о 22:00.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 2.

Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.

Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції на Фактах ICTV.

Фото: ФК Динамо Київ.