Футболіст Аякса прийшов до тями після річної коми

Гравець Аякса Абдельхак Нурі вперше за більш, ніж рік, прийшов до тями.

21-річний футболіст голландського Аякса Абдельхак Нурі прийшов до тями після річної коми.

За інформацією голландського видання De Telegraaf, він почав впізнавати рідних та може з ними спілкуватися за допомогою жестів. Як сказав брат футболіста, він не може самостійно управляти своїм тілом. Іноді за допомогою лікарів він сідає на інвалідну коляску. Родичі постійно перебувають разом з ним.

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Нагадаємо, що 21-річний Нурі втратив свідомість під час матчу з німецьким Вердером 8-го червня 2017 року. Гравця доставили в лікарню, де у нього діагностували серцеву аритмію з незворотніми пошкодженнями головного мозку.

Прогнози лікарів були песимістичними, мовляв, якщо він прийде до тями, не зможе їсти, говорити, ходити і самостійно бачити. Поки що стан футболіста невідомий.

Нагадаємо, 22 серпня Динамо зіграє з Аяксом перший матч раунду плей-оф Ліги чемпіонів.

Фото: ajax.nl