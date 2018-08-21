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Харлан в бікіні засмагає на пляжі у Хорватії

Ольга Харлан у соцмережі Instagram поділилися спокусливим знімком з відпочинку у Хорватії.

Українська шаблістка Ольга Харлан активно проводить свою відпустку.

У Києві спортсменка освоїла новий для себе вид спорту — серфінг. Після чого погостювала у рідному Миколаєві.

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Нині Ольга насолоджується відпочинком у хорватському місті Пула.

Нагадаємо, що в липні Ольга Харлан стала переможницею Кубка світу-2018. У загальному заліку вона випередила росіянку Софію Велику і Анну Мартон з Угорщини. Для українки це третій тріумф на Кубку світу. У 2013 і 2014 роках вона також ставала найкращою в загальному заліку.

Раніше дівчина чемпіона Формули-1 оголилася біля фонтану.

Фото: instagram.com/olgakharlan

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