Левченко “злив” Динамо голландським ЗМІ

Екс-півзахисник збірної України Євген Левченко дав інтерв’ю голландському виданню De Telegraaph напередодні протистояння Аякса і Динамо в рамках плей-офф Ліги чемпіонів.

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Експерт детально описав сильні і слабкі сторони в грі біло-синіх.

Віктор Циганков – дуже технічний і швидкий гравець, який не боїться приймати рішення. У матчі проти Олександрії він забив переможний гол, вийшовши на заміну. Ще один гравець, на якого варто звернути увагу – Беньямін Вербич. Гравець збірної Словенії добре діє індивідуально і націлений на ворота.

Двоє опорних півзахисників – гравці збірної України, Сергій Сидорчук та Денис Гармаш. В останнього іноді виникають напади агресії, коли він може просто когось вдарити і бути вилученим з поля. А ось форвард Артем Бесєдін діє нерівно. У нього трохи техніки, але він дуже хороший у верховій боротьбі.

Бесєдіну непросто з реалізацією моментів, але він добре провів матчі зі Славією в минулому раунді. Артем багато пересувався по полю, хоча нечасто повертався назад. А ось правий захисник Томаш Кендзьора – слабка ланка в четвірці захисників. Він несильний гравець, тому Аяксу буде легко за ним впоратися, — цитує Левченка видання.