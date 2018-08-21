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Ліверпуль відправить Каріуса в оренду

Бешикташ домовився з Ліверпулем про оренду голкіпера Лоріса Каріуса.

Лоріс Каріус найближчі сезони проведе в чемпіонаті Туреччини — Бешикташ домовився з Ліверпулем про оренду голкіпера на два сезони.

Про це повідомляє журналіст англійського видання Liverpool Echo Джеймс Пірс.

За інформацією джерела, червоні виручать з цієї угоди €2,5 млн, а у турецького клубу також буде опція викупу 25-річного німця за €8 млн.

Крім того, ця опція стане обов’язковою, якщо Лоріс проведе певну кількість матчів, а Бешикташ кваліфікується в єврокубки.

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Раніше повідомлялося, що Юрген Клопп заявив, що він ледь не відмовився від покупки голкіпера Роми Аліссона за €72 млн, щоб підтримати Каріуса через негативні настрої вболівальників.

Нагадаємо, Каріус пропустив 2 безглузді голи у фіналі ЛЧ. Реал переміг з рахунком 3:1. Після матчу у нього виявили струс мозку, отриманий після удару Серхіо Рамоса.

Фото: Oleh Dubyna Dreamstime.com

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